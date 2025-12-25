МіГ-29 ЗСУ знищив командний пункт РФ бомбою AASM HAMMER

Скидання авіабомби AASM HAMMER на КСП росіян.

Український винищувач МіГ-29МУ1 завдав високоточного авіаудару по російському командно-спостережному пункту, застосувавши керовану авіабомбу AASM HAMMER. Відео ураження оприлюднив Telegram-канал пілотів Повітряних сил ЗСУ «Соняшник».



За повідомленням військових, удар був завданий точно по ворожому КСП, де перебували російські військовослужбовці, задіяні у підготовці подальшого просування на острови в дельті Дніпра.

Наслідки скидання AASM HAMMER.

«Це сакральне місце для їхнього КСП. Його вже 6–7 разів тут розбивали. "Зомбі" знову повернулися, викопали тіла своїх, винесли назовні й сиділи, як щури в норі», — зазначили пілоти у коментарі до відео.



Фахівці архіву бойових кадрів WarArchive ідентифікували місце удару. Згідно з геолокацією, атака відбулася в районі міста Олешки Херсонської області.

Місце удару в районі міста Олешки Херсонської області.

Як раніше повідомлялося, у 2025 році французька компанія Safran виготовила для України близько 1200 комплектів керованих авіабомб AASM HAMMER.



За словами воєнного кореспондента Андрія Цаплієнка, це приблизно та кількість боєприпасів, яку Росія скидає на територію України за десять днів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»