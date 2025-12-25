DeepState: армія РФ просунулась у Сумській, Харківській та Донецькій областях

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

OSINT-проєкт DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій. За даними аналітиків, російська армія зафіксувала тактичне просування у трьох областях — у Сумській, Харківській та Донецькій.



Відзначається рух противника в районі Кіндратівки, а також просування у Вовчанську та Мирнограді.

«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Кіндратівки, у Вовчанську та Мирнограді», — повідомили у DeepState.



Додаткові деталі наводить воєнблогер Олег Петренко. За його інформацією, у Мирнограді російські підрозділи зайняли багатоповерхову житлову забудову у мікрорайонах Молодіжний та Східний. Штурмові дії, як стверджується, ведуться переважно малими піхотними групами.



Одночасно противник продовжує проникнення у місто через південну частину Мирнограда та з боку Новоекономічного. Ситуація на цій ділянці оцінюється як надзвичайно складна.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що для окупантів захоплення Мирнограда є важливим для подальшого просування в цьому напрямку. У районі Мирнограда зосереджено близько десяти підрозділів ворога.

