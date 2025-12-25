Nemesis знищила російський автомобіль з БПЛА «Гербера» на даху

Безпілотник «Гербера» на даху авто.

Бійці бригади СБС Nemesis вразили російський автомобіль, який використовувався як пускова установка для безпілотника «Гербера». Відео з операцією опублікували бійці 412-ї бригади Nemesis, які знищують ворожі дрони не лише в повітрі, а й на землі.



За кадрами складно оцінити масштаб пошкоджень, проте сам факт ліквідації машини з готовим до запуску БПЛА вже свідчить про початок масштабної компанії «полювання» на такі цілі.



Експерт зі зв’язку та РЕБ Сергій «Флеш» Бескрестнов зазначив, що «Гербери» в одному екземплярі зазвичай використовують для розвідки. У цьому випадку дрон згорів ще до запуску — надзвичайно рідкісна ситуація.







Бійці батальйону Asgard виявили автомобіль з безпілотником на даху та ліквідували ціль прямо на точці зльоту. «Гербери» активно застосовуються окупантами разом із «Шахедами» — як розвідувальні, приманкові або ударні дрони з меншою бойовою частиною.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»