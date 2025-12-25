РФ атакувала Україну з Криму та Донецька: знищено понад сотню БпЛА

У ніч на 25 грудня Росія здійснила масовану атаку дронами, переважно на південні і східні напрямки. З 19:00 24 грудня противник випустив 131 ударний безпілотник типу Shahed, Гербера і дрони інших типів. Близько 90 із них — саме «шахеди».



Пуски здійснювалися переважно з території РФ — з районів Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих територій: Донецька та Криму (Гвардійське, Чауда). Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.



За попередніми даними, станом на 08:30 силами ППО на півночі, півдні та сході країни було збито або подавлено 106 ворожих БПЛА. У той же час зафіксовано влучання 22 ударних дронів на 15 локаціях.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що російські окупанти за добу поранили двох мешканців Донецької області. Внаслідок обстрілів постраждали люди у місті Костянтинівка.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»