Енергетика під вогнем: десятки тисяч абонентів залишилися без світла у Чернігівській області

У Чернігівській області внаслідок російських атак загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Основного удару знову зазнала енергетична інфраструктура та цивільні об'єкти, повідомили у Чернігівській ОВА.

У Чернігові зафіксовано декілька ударів. Дрон типу «Герань» влучив в одне з підприємств, внаслідок чого було пошкоджено адміністративну будівлю, гараж, легкові автомобілі та пасажирський автобус.



Ще один ударний безпілотник врізався у квартиру дев'ятиповерхового будинку. На шостому поверсі спалахнула пожежа, спалахнули також автомобілі, припарковані біля будинку. Ударною хвилею вибило вікна у сусідніх будівлях, у тому числі у навчальному закладі.

Окремі влучання «Гераней» припали до об'єктів критичної інфраструктури. Енергетика опинилася під прицільним ударом — без електропостачання залишилось кілька десятків тисяч абонентів.

У Чернігівському районі дрон атакував садівницьке товариство: у кількох будинках вибито вікна. В одному із сіл Снівської громади FPV-дрон у уразив енергооб'єкт, внаслідок чого одразу декілька населених пунктів залишились без світла.

В іншому селі безпілотник ударив по лісовозу — загинув 63-річний водій. У районному центрі «Герані» атакували ще одне підприємство: пошкоджено будівлю та виробниче обладнання, поранено 37-річну місцеву мешканку.

У Новгород-Сіверському районі FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. 39-річний водій загинув на місці, пасажирку госпіталізували — стан її стабільний, вона перебуває під наглядом лікарів. Крім того, безпілотник типу «Молнія» уразив будівлю колишнього готелю у Семенівці.

Зазначається, що минулої доби російські війська завдали по області 85 ударів, пролунало 126 вибухів.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»