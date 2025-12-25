Гуляйпільський напрямок залишається найбільш напруженим на півдні: 21 атака РФ

Просування ЗС РФ в районі Гуляйполя.

Гуляйпільський напрямок на півдні України залишається найгарячішим. Ворог активно штурмує позиції ЗСУ, намагаючись просунутися до міста та перекрити ключові логістичні маршрути.



За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, росіяни вводять штурмові групи та завдають постійних авіаударів по позиціях українських захисників.



У Генштабі зазначили, що всього на цій ділянці противник 21 раз атакував позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Солодке та Гуляйполе.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»