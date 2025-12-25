Кирило Буданов несподівано прибув на передову Запорізького фронту

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов побував на бойових позиціях разом із спецпризначенцями ГУР. Про це повідомляється на офіційній сторінці відомства.

У рамках роботи у секторі Запорізького фронту Буданов прибув на передову до бійців «Спецпідрозділу Тимура». Безпосередньо на місці виконання бойових завдань він поспілкувався з солдатами та офіцерами ГУР, які займаються виявленням та знищенням російських окупантів та ворожої техніки.



Керівник спецслужби особисто перевірив умови, в яких працюють розвідники «на землі», та відзначив найкращих бійців державними нагородами — за професіоналізм, витримку та сміливість. Як наголосили у ГУР, приїзд генерал-лейтенанта Кирила Буданова на позиції став для спецпризначенців повною несподіванкою.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало архівні кадри бойової операції спецпідрозділів ГУР, проведеної на Покровському напрямку. На відео зафіксовано роботу гелікоптерів, відомих як «Чорні яструби», у небі над районом бойових дій.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»