На Херсонщині відкрили «підземну лікарню» для пацієнтів

Підземна лікарня.

В одному з медичних закладів Херсонської області завершили облаштування сучасного захисного укриття, яке фактично стало «підземною лікарнею». Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



Укриття розраховане на понад сотню працівників і пацієнтів. Тут зможуть безпечно проходити лікування люди з туберкульозом та іншими захворюваннями органів дихання навіть під час обстрілів.



У підземному просторі розгорнули понад 20 ліжко-місць, зокрема палати інтенсивної терапії для важких і паліативних хворих. Також облаштовано маніпуляційну, склад медикаментів, приміщення для медичних відходів, санітарні зони та кімнати для персоналу.



Лише за дев’ять місяців цього року медзаклад зафіксував понад шість тисяч відвідувань. Створення укриття стало критично важливим кроком для захисту медиків і пацієнтів у регіоні, який постійно перебуває під російськими обстрілами.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»