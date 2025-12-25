Війська Росії вдарили по евакуаційній місії у Костянтинівці: є загиблий та поранені волонтери

25 грудня російська армія FPV-дроном на оптоволокні атакувала місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, внаслідок удару загинула одна людина, ще дві – отримали поранення.



«Постраждалих оперативно доправили до міської лікарні Дружківки. Слід зазначити, що під час атаки постраждалі займалися найважливішою справою – вивозом людей із небезпечних зон. Це була чергова евакуаційна місія, покликана врятувати життя жителів нашої громади. Під ворожий вогонь також потрапив легковий автомобіль громадської організації «Краматорське об'єднання волонтерів». Цей транспорт щодня здійснював евакуацію мирних жителів, вивозячи людей з найнебезпечніших зон. Руйнування житлового фонду не зафіксоване», – розповів Горбунов.



Оновлено. Голова благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр» Євген Коляда «Суспільному» повідомив, що у Костянтинівці загинув харківський волонтер В'ячеслав Ільченко, який з 2022 року займався евакуацією людей.



Атака сталася о 07:40.

Нагадаємо, що 24 грудня російський безпілотник атакував людей на вулиці у Костянтинівці, внаслідок чого є поранені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко