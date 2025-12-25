Боєць ЗСУ об’їхав дрон-«ждун» дорогою на позицію

«Ждун» на Оріхівському напрямку.

Військовослужбовець Сил оборони України під час руху до позиції на Оріхівському напрямку несподівано натрапив на ворожий дрон-«ждун», який перебував просто на проїжджій частині.



Боєць зміг об’їхати безпілотник, а згодом, зрозумівши, що той так і не злетів, повернувся та знешкодив загрозу. Ймовірно, оператор БПЛА проґавив момент для атаки, що врятувало життя українському військовому.







«Проїхав його, потім виникла пауза в голові — почув, що "ждун" так і не злетів. Вирішив повернутися, бо якщо він сидить і не працює, то краще на всяк випадок знешкодити. Хто розуміє, що сталося, той зрозуміє, що мені дуже пощастило. Так і живемо — від випадку до випадку», — йдеться в повідомленні.



За даними карти DeepState, на цій ділянці фронту від тимчасово окупованої Нестерянки до Оріхова автошляхом менш ніж 6 кілометрів.

Відстань від окупованої Нестерянки до Оріхова — менш ніж 6 км.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що за останню добу на Оріхівському напрямку ворог зробив одну спробу прориву у бік Павлівки, проте українські захисники дали відсіч.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»