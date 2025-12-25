В окупованому Криму відключення мобільного інтернету стають постійними

Фото: ЦНС

У тимчасово окупованому Криму перебої з мобільним інтернетом дедалі частіше мають не тимчасовий, а системний характер. Обмеження зв’язку фактично перетворюються на постійний інструмент контролю над населенням, повідомляє Центр національного спротиву.



Гауляйтер півострова Сергій Аксьонов заявив, що уповільнення та відключення інтернету триватимуть і надалі — під приводом «безпеки». Водночас у ЦНС наголошують: справжня мета — обмежити доступ до інформації та унеможливити самоорганізацію мешканців.



Окупаційна влада вважає інтернет загрозою, адже він дозволяє фіксувати реальні події, отримувати альтернативні джерела інформації та координувати дії. Тому зв’язок планують вимикати під час кризових ситуацій, обстрілів або зростання протестних настроїв.



Такі обмеження вже призводять до серйозних збоїв — у роботі екстрених служб, банківських і медичних сервісів, а також у доступі до новин. На ТОТ інтернет дедалі частіше використовують як важіль тиску на населення.

Раніше повідомлялося, що Росія також переводить чати мешканців окупованих територій у контрольований месенджер Max для посилення стеження.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»