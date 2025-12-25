У Ростовській області атакували НПЗ: завод загорівся

Наслідки удару по НПЗ у Новошахтинську. Фото: соцмережі

25 грудня пролунали вибухи у місті Новошахтинськ Ростовської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на місцевих жителів.



Під удар потрапив Новошахтинський завод нафтопродуктів. На підприємстві виникла пожежа.



У Телеграм-каналі Exilenova+ після OSINT-аналізу підтвердили, що удар прийшовся по НПЗ.



Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар та Міноборони РФ поки ніяк не коментували атаку.

Нагадаємо, що вночі 24 грудня безпілотники атакували завод у Тульській області РФ, внаслідок чого на підприємстві виникла пожежа.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко