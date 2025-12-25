Російська армія завдала удару по Новополтавці у Донецькій області: виникла пожежа

Наслідки обстрілу Новополтавки. Фото: ДСНС

24 грудня російські загарбники вдарили по приватному сектору села Новополтавка Олександрівської громади. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Внаслідок атаки загорівся приватний будинок. Рятувальники локалізували вогонь на площі 90 квадратних метрів. Однак через загрозу повторного обстрілу були змушені призупинити гасіння пожежі.

Нагадаємо, що 24 грудня армія РФ зі «смерчів» обстріляла Слов'янськ на Донеччині, по місту вдарили касетні боєприпаси, пошкоджені будинки.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко