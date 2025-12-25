Захарова заперечує наміри Кремля змінювати «мирний план» по Україні

МЗС РФ спростувало інформацію агентства Bloomberg про наміри Кремля скоригувати запропонований США «мирний план» щодо України.



Як повідомляють «Новини Донбасу», із різкою заявою виступила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, прокоментувавши публікацію у своєму Telegram-каналі.



Раніше Bloomberg з посиланням на «джерело, близьке до Кремля» написав, що Росія має намір наполягати на суттєвих змінах українсько-американського плану врегулювання, у тому числі на запровадження додаткових обмежень для українських Збройних Сил.



У відповідь Захарова заявила, що ця інформація не відповідає дійсності. «Фейк, — написала вона. — У цього ЗМІ немає достовірних джерел, близьких до Кремля. Тільки недостовірні. А формулювання про "близькість до Кремля" — прикриття фейку».

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли з посиланням на Bloomberg, що Москва вважає план із 20 пунктів, підготовлений Україною та США, лише відправною точкою для подальших переговорів, оскільки в документі відсутні положення, які є принципово важливими для Росії, і він не відповідає на низку питань.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»