Причешуть потім: у Лисичанську викрили фейк про святкову ялинку

Фотоколаж: «Новини Донбасу»

Видання «Новини Донбасу» опублікувало фотографію нібито святкової ялинки в окупованому Лисичанську Луганської області, проте знімок виявився фейком.



На зображенні — акуратно прикрашена ялинка з червоними та жовтими кулями та зіркою на верхівці, що створює ілюзію новорічного затишку. Але, як з'ясувалося пізніше, цей кадр не має відношення до реальної ситуації у місті.

Місцеві жителі звернули увагу, що насправді в центрі Лисичанська встановили недоглянуту ялинку — без іграшок, гірлянд та святкових елементів.

Після цього городяни звернулися до окупаційної адміністрації. У відповідь представники загарбників пообіцяли, що ялинку пізніше «причешуть», не уточнивши, коли і як це буде зроблено.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»