Низька напруга в мережі залишила Дружківку без води

Дружківська міська військова адміністрація повідомила про тимчасове припинення водопостачання у місті.



За інформацією диспетчера «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», подачу води у Дружківці зупинено через низьку напругу в електромережі.



Водопостачання буде відновлено після стабілізації електроживлення.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що 25 грудня 2025 року у Дружківці тимчасово відключають електропостачання.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»