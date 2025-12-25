Російський БПЛА атакував Краматорську громаду: пошкоджені будинки

25 грудня о 10:50 російські війська завдали удару по приватному сектору Краматорської громади Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Окупанти для атаки використовували БПЛА «Молнія-2».



Пошкоджені два будинки. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Нагадаємо, що 25 грудня війська Росії вдарили по евакуаційній місії у місті Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко