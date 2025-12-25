ЗСУ вдарили по військовому аеродрому та ремонтному підрозділу полку армії РФ в Адигеї та на окупованій Донеччині

Майкоп. Фото: карта Google

Вночі 25 грудня Сили оборони України вдарили по військовому аеродрому поблизу міста Майкоп Республіка Адигея РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



За попередніми даними, ціль уражена, виникла пожежа. Результати уточнюються.



Також ударні БПЛА уразили ремонтний підрозділ 143-го мотострілецького полку ЗС РФ біля окупованого села Труженка Донецької області. Результати атаки та ступінь завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, що 25 грудня у Ростовській області РФ атакували НПЗ, внаслідок чого завод загорівся.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко