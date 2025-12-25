Польща перехопила російський літак над Балтійським морем

Польські винищувачі у четвер, 25 грудня, перехопили розвідувальний літак РФ. Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування Збройних сил Польщі на своїй Facebook-сторінці.



Як повідомило Оперативне командування ЗС, уночі було зафіксовано вторгнення в повітряний простір Польщі об'єктів з боку Білорусі.



«Вранці над міжнародними водами Балтійського моря польські винищувачі перехопили, візуально ідентифікували та супроводжували із зони відповідальності розвідувальний літак Російської Федерації, який виконував політ поблизу кордонів повітряного простору Польщі», — йдеться у повідомленні.



Крім того, у рамках заходів безпеки частину повітряного простору над Підляським воєводством тимчасово закрили для цивільного повітряного руху.



Раніше ми писали, що польські чергові винищувачі були підняті в повітря на тлі зростання активності російських військ на території України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»