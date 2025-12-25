У штаті Техас вкрали банкомат, але загубили по дорозі

Скріншот

У США невідомі спробували викрасти банкомат із магазину на автозаправці. Інцидент стався у штаті Техас.

Як повідомляє CBS News, двоє чоловіків під'їхали до магазину на викраденому позашляховику, розбили вітрину кувалдою та за допомогою троса прикріпили банкомат до автомобіля. При спробі виїхати з території АЗС пристрій зачепив кілька товарних рядів усередині магазину.

Після того, як банкомат виявився ззовні, він зіткнувся з припаркованим на заправці автомобілем. Незважаючи на це, зловмисникам удалося вивезти його за межі території. Однак дорогою банкомат відчепився від троса і залишився на дорозі.



Пізніше поліцейські виявили викрадене обладнання, підозрюваних шукають.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»