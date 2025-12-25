Атака на НПЗ у Ростовській області: по заводу вдарила українська авіація ракетами Storm Shadow

Наслідки удару по НПЗ у Новошахтинську. Фото: кадр із відео

25 грудня підрозділи Повітряних сил ЗСУ крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у місті Новошахтинськ Ростовської області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Зафіксовані численні вибухи. Ціль уражена. Масштаби збитків уточнюються.



Новошахтинський завод є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії й безпосередньо залучений до забезпечення Збройних сил РФ. Підприємство, зокрема, забезпечує окупаційну армію дизельним пальним та авіаційним гасом. Загальний обсяг резервуарів становить понад 210 тисяч кубічних метрів.

Нагадаємо, що Новошахтинський НПЗ потрапив під удар української армії вдень.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко