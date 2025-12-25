Поліція Донеччини зірвала канал вивезення жінок до Польщі

Правоохоронці Донеччини ліквідували канал вербування та вивезення жінок до Польщі для сексуальної експлуатації. Під час спроби незаконного переправлення за кордон двох мешканок області затримали учасницю злочинної схеми.



За даними слідства, організаторкою оборудки виявилася мешканка Дніпропетровської області, яка діяла у змові зі спільницею за кордоном. Жінок з Донеччини вербували, користуючись їхнім скрутним матеріальним становищем, обіцяючи «високі заробітки» в Польщі.



Поїздку та квитки фінансувала спільниця з-за кордону. Після прибуття жінок планували поселити в орендованій квартирі та змусити надавати сексуальні послуги за гроші.



Підозрювану затримали безпосередньо під час посадки жінок на міжнародний автобус. Суд узяв її під варту. За торгівлю людьми зловмисниці загрожує до 12 років ув’язнення.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»