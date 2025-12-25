Українські десантники уразили російський «Град» з повним пакетом снарядів під Мирноградом

Удар по російському «Граду» під Мирноградом. Фото: кадр із відео

Оператори ударних дронів 79-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ уразили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» з повним пакетом снарядів у селі Малинівка на схід від міста Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



За словами військових, окупанти були готові «працювати» по українських позиціях.



«Однак завдяки своєчасній розвідці та майстерності пілотів ударних дронів загрозу вдалося знешкодити», – зазначили в УВ «Схід».

Нагадаємо, що вночі 25 грудня ЗСУ вдарили по військовому аеродрому та ремонтному підрозділу полку армії РФ в Адигеї та на окупованій Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко