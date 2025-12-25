Бізнес в евакуації: як підприємці Донбасу перезапускаються у Павлограді

Малий і середній бізнес Донбасу, щоб вижити, змушений був терміново переїжджати з прифронтових міст. Цілі підприємства релокувались до Павлограда Дніпропетровської області. Серед них бізнес Володимира, який разом із сім'єю залишив рідну Гродівку.



Володимир уже три роки живе у Павлограді і продовжує справу, розпочату на Донбасі понад 15 років тому. У минулому шахтар він і після виходу на пенсію не зупинився: відкривав ресторани, їдальні, піцерії та магазини.

Війна зруйнувала колишній бізнес, після приходу російських військ від нього залишилися руїни. У перші дні повномасштабного вторгнення зникло паливо та постачання, люди почали масово їхати, працювати стало практично неможливо.



Попри це сім'я трималася майже два роки, а з посиленням обстрілів терміново вивезла обладнання та особисті речі. Частину з них — пам'ятні дрібниці з рідних кафе — Володимир зберіг та перевіз із собою. Його донька Наталія також переїхала до Павлограда. Вона згадує, як 2024 року сім'ї вдалося вивезти магазин буквально за дві години — невдовзі після від'їзду будівля потрапила під обстріл.

Підприємці-переселенці зазвичай створюють робочі місця і для себе, і для земляків. В одному з павлоградських кафе із чотирьох співробітників троє — вихідці з Донецької області. У місцевому центрі зайнятості зазначають: з початку повномасштабної війни туди звернулося понад 3500 ВПО, майже 1500 із них допомогли знайти роботу.

Держава також компенсує роботодавцям частину видатків та пропонує гранти на відкриття бізнесу. На 2025 рік на тимчасово окупованих територіях зареєстровано близько 64 тисячі українських компаній — приблизно 5% усього бізнесу країни, і далеко не всі змогли релокуватися.

Дніпропетровська область при цьому залишається одним із головних «магнітів» для підприємців. Чому Павлоград? Відповідь проста: це найближча точка до будинку. Більшість переселенців живуть із надією повернутися. Поки вони працюють на новому місці, не зупиняються і вірять, що «ці люди не здаються» — і одного разу знову поїдуть додому.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»