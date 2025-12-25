На оборону Донеччини з початку 2025 року було спрямовано 4 мільярди гривень

Було надіслано 4 мільярди для військових Донецької області. Фото: Вадим Філашкін

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що пройшло підсумкове засідання Ради оборони Донецької області. За його словами, з початку 2025 року з обласного бюджету та бюджетів громад на оборону Донецької області було спрямовано понад 4 мільярди гривень.



«Ці кошти були використані на створення та зміцнення оборонних рубежів, підтримку Сил безпеки та оборони», — зазначив він.



Філашкін уточнив, що лише на придбання БПЛА, засобів радіоелектронної боротьби та іншого необхідного обладнання направили разом із громадами майже 2,5 мільярди.



Раніше на засіданні Ради оборони Донецької області ухвалили рішення направити 30 мільйонів гривень на зміцнення обороноздатності підрозділів, які щодня захищають Донецьку область від російських окупантів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»