У Дніпрі чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК. Фото: місцеві ЗМІ

У Дніпрі у четвер, 25 грудня, невідомий чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК під час заходів оповіщення. Поліція встановлює обставини події.



«Сьогодні о 14:40 на вулиці Калиновій м. Дніпра під час проведення заходів оповіщення чоловік завдав ножових поранень двом військовослужбовцям ТЦК. Постраждалих госпіталізовано до лікарні», — йдеться у повідомленні.



Один із військових ТЦК зробив кілька пострілів у повітря, щоб затримати нападника.



На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2.



Раніше ми писали, що 4 грудня група з дев'яти осіб, які представилися співробітниками Пересипського районного ТЦК та СП, зупинила захисника Маріуполя та бійця 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Романа Покидька на вулиці Семена Палія в Одесі.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»