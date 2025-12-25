Удар по евакуаційній місії у Костянтинівці: подробиці атаки на волонтерів

Наслідки атаки на евакуаційну місію у Костянтинівці. Фото: кадр із відео

25 грудня о 07:40 російські війська ударним FPV-дроном влучили по легковому автомобілю у місті Костянтинівка. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.



За її словами, у машині перебували три волонтери.



«Один із них – 42-річний чоловік, який перебував на передньому пасажирському сидінні, загинув. Також отримали поранення 26-річний водій і пасажир, який перебував на задньому сидінні. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми та осколкові поранення», – зазначила Мєдвєдєва.



Волонтер Богдан Зуяков, який постраждав під час удару, розповів, що вони їхали на евакуацію пораненого літнього чоловіка.



«І на нас «вискочив» дрон. Декілька секунд і вибух. Я встиг вистрибнути з машини, Едік згрупувався, Слава не встиг. Він загинув на місці. Мене поранило у спину, в Едуарда уламки в нозі», – додав він.

Нагадаємо, що під час удару у Костянтинівці загинув харківський волонтер В'ячеслав Ільченко, який з 2022 року займався евакуацією людей.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко