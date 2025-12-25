Українська та американська сторони працюють над мирним планом. Зеленський повідомив, що готові деякі документи

Українська та американська сторони працюють над мирним планом. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками президента США Дональда Трампа - Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.



«Це була справді хороша розмова, багато деталей, є хороші ідеї, ми їх обговорили. Є деякі наші нові ідеї, як наблизити реальний світ, і це стосується форматів, це стосується зустрічей, безумовно, таймінгу», — уточнив він.



За словами глави держави, керівник української переговорної делегації, секретар РНБО Рустем Умеров також говоритиме з американською командою. Зеленський заявив, що вже готові деякі документи щодо мирної угоди.



«Я бачу, що вони готові майже повністю, деякі документи готові. Звісно, з сенситивних питань ще треба попрацювати. Але ми разом із американською командою розуміємо, як це все забезпечити. Найближчі тижні також можуть бути інтенсивними. Дякую, Америко! І дякую всім, хто продовжує свій тиск на Росію заради того, щоб там зрозуміли на сто відсотків, що затягування війни матиме жорсткі наслідки для них — для Росії», — додав він.



Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський повідомив 20 пунктів мирного плану, який Україна розробила спільно з Америкою.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»