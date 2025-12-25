Росіяни вдарили по Дружківці, поранено мирну мешканку

Вранці в четвер, 25 грудня, російські окупанти завдали удару по Дружківці Донецької області. Відомо про одну поранену. Про це передає «Суспільне. Донбас».



Як зазначається, російський FPV-дрон потрапив в автомобіль у Дружківці.



«О 10:40 у Дружківці внаслідок влучення FPV-дрона в автомобіль поранено 63-річну громадянську. Жінці з мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами та множинними осколковими пораненнями надано медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що 25 грудня о 07:40 російські війська ударним FPV-дроном потрапили легковим автомобілем у місті Костянтинівка.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»