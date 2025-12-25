З підконтрольних Україні територій Донеччини з лютого 2022 року евакуйовано понад мільйон людей

На Донеччині триває евакуація. Фото: ДСНС

Начальник відділу Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної військової адміністрації Сергій Гончаров повідомив, що з підконтрольних українській владі населених пунктів Донецької області з лютого 2022 року евакуювалися понад 1 млн 320,6 тисячі осіб. Про це повідомляє інформаційне агентство «Укрінформ».



За його словами, серед них понад 202 тисячі дітей та близько 47,3 тисячі людей з інвалідністю.



На підконтрольній українській владі території Донецької області залишаються 193 698 цивільних осіб.



Раніше ми писали, що у зоні активних бойових дій Донеччини, куди входять 21 громада, залишаються проживати понад 34 тисячі осіб. За даними департаменту цивільного захисту, з початку повномасштабного вторгнення з Донецької області було евакуйовано понад 1,3 мільйона людей.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»