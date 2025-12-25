РФ хоче влаштувати «воєнні тури» на окупованому Донбасі — The Times

Росія хоче перетворити Донбас на напрямок «військового туризму». Фото: Маріупольська міськрада

Росія розробляє проєкт «воєнного туризму» по Донецькій області. Так званий віцепрем'єр самопроголошеної «ДНР» Кирило Макаров заявив, що відвідувачів можуть доставляти до «ключових місць військової слави», і це попри війну.



Проєкт, за словами Макарова, є частиною загальноросійської програми «Туризм і гостинність», запуск якої заплановано на 2026 рік. На відновлення готелів і туристичної інфраструктури в Донецькій області планують спрямувати близько одного мільярда рублів, проте джерела фінансування не уточнюються.



У виданні зазначили, що Донеччина стала одним з головних епіцентрів війни, яку Росія розпочала ще у 2014 році, а потім розширила повномасштабним вторгненням у 2022-му. У регіоні відбувалися одні з найкривавіших боїв, зокрема, за Бахмут, де, за оцінками, загинули десятки тисяч російських військових, перш ніж місто було захоплено і практично знищено.



The Times пише, що поки неясно, які саме населені пункти планують включити в туристичні маршрути і яким чином окупаційна влада збирається забезпечити безпеку відвідувачів. Глава Кремля Володимир Путін вважає Донецьку та Луганську області перспективними для розвитку туризму і закликав бізнес інвестувати в регіон.



Важливо зазначити, що мешканці багатьох населених пунктів Донбасу залишаються без стабільного доступу до води. Люди змушені копати колодязі або збирати дощову воду, доповнюючи обмежені запаси, що привозяться автоцистернами.



Раніше ми писали, що глава кремля Володимир Путін знову пов'язав вирішення проблеми водопостачання на окупованих територіях України з подальшим просуванням російських військ. За його словами, ключова інфраструктура знаходиться за Слов'янськом, який залишається під контролем України, і без захоплення цієї території питання нібито не може бути вирішене остаточно.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»