Поранений військовий РФ у шпиталі перед примусовим контрактом. Створено за допомогою ШІ.

Поранених військовослужбовців ЗС РФ в окупованому Криму та Донецьку системно примушують підписувати нові контракти й відправляють у штурмові підрозділи замість звільнення зі служби. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ».



За даними агентів руху, у військових шпиталях діє налагоджений механізм тиску за участі командування російських військ і корумпованих військово-лікарських комісій. Замість передбаченого комісування за станом здоров’я солдатів із тяжкими пораненнями масово повертають на фронт — переважно на Запорізький напрямок.



Один із таких випадків нещодавно зафіксували в Сімферополі. Російський військовий із численними осколковими пораненнями, важкою контузією та втратою слуху зіткнувся з ультиматумом просто в госпіталі: або «добровільно» підписати новий контракт, або негайно вирушити до штурмового підрозділу на так звану «нульову» лінію без будь-якої реабілітації.



Під жорстким психологічним тиском і погрозами солдат був змушений поставити підпис. У «АТЕШ» наголошують, що така практика має системний характер і свідчить: фізичний стан військових для командування РФ не має значення — ключовим залишається лише формальне поповнення втрат.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»