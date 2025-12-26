Волгоградський НПЗ постраждав від удару дронів

У Волгограді відбулося ураження Волгоградського нафтопереробного заводу. Попередньо повідомляється, що наслідки та ступінь пошкоджень уточнюються.



Відео з місця події опублікували українські Telegram-канали та користувачі соцмережі X.

На території НПЗ спалахнула пожежа. У своєму звіті Міноборони РФ зазначило, що в ніч на 26 грудня їхні системи ППО нібито збили 77 безпілотників, серед яких 34 дрони над територією Волгоградської області.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»