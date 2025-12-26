Волгоградський НПЗ постраждав від удару дронів

У Волгограді відбулося ураження Волгоградського нафтопереробного заводу. Попередньо повідомляється, що наслідки та ступінь пошкоджень уточнюються.
Відео з місця події опублікували українські Telegram-канали та користувачі соцмережі X.
Волгоград, місцевість в районі рафінера. https://t.co/oRV9TTQArK pic.twitter.com/Qk1m1Y9uTR— Exilenova+ (@Exilenova_plus) December 25, 2025
На території НПЗ спалахнула пожежа. У своєму звіті Міноборони РФ зазначило, що в ніч на 26 грудня їхні системи ППО нібито збили 77 безпілотників, серед яких 34 дрони над територією Волгоградської області.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
