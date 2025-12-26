«Багато може вирішитися до Нового року»: Зеленський найближчим часом зустрінеться з Трампом

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп. Фото: ОПУ

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів президенту України Володимиру Зеленському про свої чергові контакти з американською стороною. Про це повідомив сам Зеленський.



За його словами, українська сторона домовилася про зустріч на найвищому рівні – з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом.



«Багато може вирішитися до Нового року», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що 25 грудня Зеленський провів телефонну розмову з представниками Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко