«Багато може вирішитися до Нового року»: Зеленський найближчим часом зустрінеться з Трампом

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів президенту України Володимиру Зеленському про свої чергові контакти з американською стороною. Про це повідомив сам Зеленський.
За його словами, українська сторона домовилася про зустріч на найвищому рівні – з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом.
«Багато може вирішитися до Нового року», – заявив Зеленський.
Нагадаємо, що 25 грудня Зеленський провів телефонну розмову з представниками Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
