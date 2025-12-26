БПЛА «Герань» влучив у житловий будинок у Чернігові: є загиблі та поранені

Діра у багатоповерхівці після удару БПЛА «Герань».

На ранок 26 грудня стало відомо про 10 постраждалих внаслідок удару БПЛА «Герань» по житловому будинку в Чернігові. Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус на своїй сторінці у Facebook.



Серед постраждалих — троє дітей. На жаль, загинула 80-річна жінка. Вщент зруйновані дві квартири, у інших пошкоджені вікна, як і в сусідніх будинках.

До пізньої ночі на місці події працювали всі екстрені служби. Вікна закрили OSB-плитами, частково відновили водо-, електро- та газопостачання. Комунальні служби продовжують працювати над відновленням інфраструктури.



У селі Корюківської громади FPV-дрон влучив по енергообладнанню, залишивши частину абонентів без електропостачання. Загалом у прикордонних районах за минулу добу зафіксували 47 обстрілів із 93 вибухами.

Нагадаємо, у Чернігові під обстріл окупантів потрапила важлива енергетична інфраструктура.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»