Нічна атака РФ: «Іскандер» та 99 дронів по Україні, ППО збила 73

У ніч на 26 грудня російські війська атакували територію України однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із ТОТ АР Крим, а також 99 ударними БПЛА різних типів, серед яких «Шахед», «Гербера» та інші безпілотники. Близько 60 з них — «Шахеди». Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.







За попередніми даними станом на 09:00, українська протиповітряна оборона збила або подавила 73 ворожі дрони — «Шахеди», «Гербера» та інші типи — на півночі, півдні та сході країни.



Крім того, було зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БПЛА на 16 різних локаціях по всій території України.