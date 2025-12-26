РФ переживає падіння виробництва та соціальні потрясіння — СЗР України

Фото: СЗРУ

За даними Служби зовнішньої розвідки України, у січні–жовтні 2025 року сальдований фінансовий результат російських організацій знизився на 9,9 % до 21,57 трлн рублів. У жовтні падіння склало 24,7 % у річному обчисленні. Промислове виробництво у листопаді впало на 4,1 %, а виробництво легкових авто — на 34,1 %.



Частка збиткових вугільних підприємств зросла до 67,6 %, сальдований збиток склав 327,9 млрд рублів. Через міжнародні санкції РФ змушена відкласти плани щодо збільшення виробництва скрапленого газу до 100 млн тонн на рік.



Російські оператори зв’язку підвищують тарифи на 10–15 %, а близько 15 млн громадян можуть втратити доступ до легальних мікрокредитів із 2026 року. Профспілка вчителів закликала до попереджувального страйку через низькі зарплати, а в різних регіонах пройшли поодинокі пікети проти подорожчання продуктів, зокрема для салату «Олів’є».



З «Пошти Росії» звільнилися близько 40 тисяч працівників, а з аптек зник популярний нейролептик «Сероквель». З початку війни проти України ФСБ під час затримань вбила щонайменше 74 особи.



Росфінмоніторинг з 2022 року заніс до списку «терористів та екстремістів» 24 науковців, а загалом репресії торкнулися 115 представників науки. У 2025 році до «небажаних» внесено рекордні 95 організацій.



Мін’юст РФ та суди обмежують свободи та карають медіа, правозахисників і політв’язнів. Станом на 23 грудня у в’язницях перебувають 1135 політв’язнів, серед яких 28 журналістів, 21 лікар та 16 юристів.