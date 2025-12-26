Росія всю ніч атакувала порти Одеської області: пошкоджені цивільні кораблі

Наслідки атаки на порт в Одеській області. Фото: міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Телеграм

Всю ніч 26 грудня російська армія завдавала ударів по портах Одеської області. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.



Внаслідок влучань безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа та кораблі під прапорами Словаччини та Палау. На місцях влучань рятувальники гасять пожежі. Співробітники портів продовжують обстеження пошкоджень. Є часткові перебої з електропостачанням, ремонтні бригади працюють над відновленням.



Також під ударами БПЛА опинився і термінал у Миколаївській області. Пошкоджене судно під прапором Ліберії. Без постраждалих. Відновлювальні роботи продовжуються.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко