У Ставрополі ФСБ затримала 18-річну дівчину, яка нібито готувала ліквідацію офіцера Міністерства оборони РФ. Про це повідомляють «Новини Донбасу».



За даними спецслужби, дівчина планувала закріпити саморобний вибуховий пристрій потужністю 400 грамів у тротиловому еквіваленті на одному з автомобілів, припаркованих поблизу військової частини.



Під час допиту вона заявила, що виконувала завдання «українських кураторів». Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У Ставрополі москалі не дали знищити хуйловського офіцера

Раніше в Москві невідомий підірвав автомобіль, ліквідувавши двох поліцейських, причетних до тортур українських військових. Також у Москві вибухнув автомобіль генерала Генштабу РФ.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»