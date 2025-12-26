У Ставрополі ФСБ затримала 18-річну дівчину, яка нібито готувала ліквідацію офіцера Міністерства оборони РФ. Про це повідомляють «Новини Донбасу».
За даними спецслужби, дівчина планувала закріпити саморобний вибуховий пристрій потужністю 400 грамів у тротиловому еквіваленті на одному з автомобілів, припаркованих поблизу військової частини.
Під час допиту вона заявила, що виконувала завдання «українських кураторів». Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
У Ставрополі москалі не дали знищити хуйловського офіцера— hulyneuley (@hulyneuley) December 26, 2025
ФСБ повідомила про затримання 18-річної дівчини, яка готувала знищення підорського офіцера мінубивства Росії. pic.twitter.com/sENp8bSgRq
Раніше в Москві невідомий підірвав автомобіль, ліквідувавши двох поліцейських, причетних до тортур українських військових. Також у Москві вибухнув автомобіль генерала Генштабу РФ.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
