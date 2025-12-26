Російський дрон атакував автомобіль у Дружківці: постраждала жінка похилого віку

25 грудня о 10:40 російські війська FPV-дроном вдарили по автомобілю у місті Дружківка. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.
За її словами, внаслідок атаки поранення отримала 63-річна цивільна.
«Жінці з мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами та множинними осколковими пораненнями надали медичну допомогу», – сказала речниця облпрокуратури.
Нагадаємо, що прокуратура та волонтер Богдан Зуяков розповіли подробиці російської атаки на евакуаційну місію у місті Костянтинівка Донецької області.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко