Окупанти на Різдво скинули авіабомби на Слов'янськ

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях

Російські окупаційні війська на Різдво у четвер, 25 грудня, завдали трьох ударів авіаційними бомбами. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



«Протягом вчорашнього вечора ворог завдав удару по Слов'янську трьома кабами. Пошкоджено приватні будинки, підприємство, автомобілі», — зазначив він.



За словами Ляха, інформації про постраждалих та жертв немає.



Раніше ми писали, що минулої доби, 25 грудня, російські війська вбили одного мирного жителя Донецької області. Людина загинула у Костянтинівці. Ще троє цивільних зазнали поранень в результаті обстрілів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»