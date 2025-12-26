Окупанти на Різдво скинули авіабомби на Слов'янськ

Російські окупаційні війська на Різдво у четвер, 25 грудня, завдали трьох ударів авіаційними бомбами. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
«Протягом вчорашнього вечора ворог завдав удару по Слов'янську трьома кабами. Пошкоджено приватні будинки, підприємство, автомобілі», — зазначив він.
За словами Ляха, інформації про постраждалих та жертв немає.
Раніше ми писали, що минулої доби, 25 грудня, російські війська вбили одного мирного жителя Донецької області. Людина загинула у Костянтинівці. Ще троє цивільних зазнали поранень в результаті обстрілів.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях