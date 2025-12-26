ЗМІ назвали дату та місце зустрічі Трампа та Зеленського. Фото: ОП

У неділю, 28 грудня, відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та голови Білого дому Дональда Трампа. Лідери зустрінуться у маєтку Трампа у штаті Флорида. Про це повідомив репортер Axios Барак Равід.



«Президент Трамп зустрінеться з президентом України Зеленським у неділю в Мар-а-Лаго, за словами українського чиновника», — йдеться у повідомленні.



Маєток у Мар-а-Лаго знаходиться в місті Палм-Біч. Дональд Трамп придбав резиденцію у 1985 році.



Раніше ми писали, що Зеленський 25 грудня провів телефонну розмову з представниками президента США Дональда Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. За його словами, вже готові деякі документи щодо мирної угоди.



Крім того, Зеленський повідомив 20 пунктів мирного плану, який Україна розробила спільно з Америкою.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»