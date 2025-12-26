Перевізники вводять в оману українців під час виїзду з окупованих територій через Білорусь

Колаж "Новини Донбасу" створено за допомогою ІІ

За останні тижні побільшала кількість людей, які намагаються виїхати з тимчасово окупованої території з перевізниками та потрапити на підконтрольну Україні територію через гуманітарний коридор Доманове-Мокрани між Україною та Білоруссю. Про це «Новинам Донбасу» повідомляють волонтери, які працюють на цьому напрямку.

Пункти пропуску "Доманово-Мокрани"



За даними волонтерів більшість перевізників доставляє людей для проходження гуманітарного коридору, а саме прикордонних пунктів пропуску, з протермінованими документами, і, коли їх не пропускають білоруські прикордонники, пропонують «вирішити питання» за гроші.



Але єдине правильне рішення у такому випадку — дістатися українського посольства у Мінську та оформлювати там посвідчення на повернення. Треба розуміти, що цей процес перевізники не можуть ані організувати, ані пришвидшити.



Тут слід пояснити докладніше: Для перетину гуманітарного коридору Мокрани-Доманово, щоб випустили білоруси та прийняла українська сторона, людина має пред'явити дійсний український документ. Інакше треба їхати до Мінська, звертатися до консульства України і там отримувати посвідчення на повернення або, як його ще називають, «Білий паспорт», який дає змогу перетнути державний кордон України.



Нагадаємо, щоб отримати консультацію або допомогу щодо виїзду з окупованих територій краще звернутися до фінансово незацікавлених фахівців, зокрема до організації «Helping to Leave» .



Наразі коридор Мокрани-Доманове через Білорусь з пунктом пропуску у Волинській області залишається єдиним коридором, через який українські громадяни можуть виїхати з окупованих Росією на вільні території України.



— це проєкт створений 24 лютого 2022 року, який допомагає людям, що опинились на окупованих РФ територіях України виїхати на вільні території. Реалізується благодійними організаціями Helping to leave, z. s. (Чехія) та «БФ Допомагаємо Виїхати» (Україна), а також незалежними волонтерками та волонтерами.

Авторка новини: Світлана Кузьмінська, авторка статей видання «Новини Донбасу»