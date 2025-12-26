ГУР в анексованому Криму знищили російські засоби ППО та інші цілі окупантів

ГУР в анексованому Криму знищили російські кошти ППО та інші цілі окупантів. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці напередодні Різдва спалили низку дорогих цілей російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки МОУ.



За даними відомства, уражено пускову установку комплексу С-300В, радіолокаційну систему РСП-6М2, командно-штабну машину «Редут-221» зі складу ЗРК «Бук-М3» та станцію радіолокації РПН 9С36М зі складу ЗРК «Бук-М3».



Також військові завдали удару по захисній конструкції для озброєння та військової техніки.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»