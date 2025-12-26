Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
ГУР в анексованому Криму знищили російські засоби ППО та інші цілі окупантів
26 грудня 2025, 14:43

ГУР в анексованому Криму знищили російські засоби ППО та інші цілі окупантів

ГУР в анексованому Криму знищили російські кошти ППО та інші цілі окупантів. Фото: скріншот ГУР в анексованому Криму знищили російські кошти ППО та інші цілі окупантів. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці напередодні Різдва спалили низку дорогих цілей російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки МОУ.

За даними відомства, уражено пускову установку комплексу С-300В, радіолокаційну систему РСП-6М2, командно-штабну машину «Редут-221» зі складу ЗРК «Бук-М3» та станцію радіолокації РПН 9С36М зі складу ЗРК «Бук-М3».

Також військові завдали удару по захисній конструкції для озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, у листопаді спецпідрозділи та авіація Головного управління розвідки МО України здійснили десантування з гелікоптерів у Покровську Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

