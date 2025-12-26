Український ПЗРК знищив Shahed: відео бойової роботи

Момент влучання у БПЛА.

У мережі з’явилося відео знищення російського дрона-камікадзе Shahed українським розрахунком переносного зенітно-ракетного комплексу. Кадри бойової роботи були оприлюднені в соціальній мережі TikTok та швидко поширилися серед користувачів, повідомляють «Новини Донбасу».



На відео зафіксовано момент ураження повітряної цілі, яка використовувалася російськими військами для атак по території України. Застосування ПЗРК дозволило ефективно знищити безпілотник ще до досягнення ним цілі.



Раніше повідомлялося, що в ніч на 26 грудня війська РФ здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши одну балістичну ракету «Іскандер-М» з тимчасово окупованої території АР Крим, а також 99 ударних безпілотників різних типів.



За даними Генерального штабу ЗСУ, лише за минулу добу втрати російських окупаційних сил склали близько 840 осіб. Крім того, противник активно використовує дрони-камікадзе — загалом було зафіксовано застосування понад 5800 таких безпілотників.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»