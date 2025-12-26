Окупанти заявили про стрілянину у супермаркеті Донецька: невідомий відкрив вогонь з автомата

Чоловік з автоматом у супермаркеті окупованого Донецька. Фото: кадр із відео

25 грудня близько 19:45 озброєний чоловік влаштував безладну стрілянину в одному з супермаркетів Петровського району в окупованому Донецьку. Про це стало відомо із заяви так званого «МВС по ДНР».



Також, як стверджують в окупаційному відомстві, їм надійшла інформація про можливих заручників.



Чоловік відкрив вогонь з автомата Калашникова калібром 5,45 мм.



В результаті псевдополіцейські затримали стрільця. За словами окупантів, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що у центрі Києва СБУ запобігла вбивству офіцера ГУР, якого намагався застрелити кілер ФСБ з Центральної Азії.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко