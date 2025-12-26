Протитанкові рови заповнені «двохсотими» росіянами в Новоторецькому.

Російська політологиня Катерина Шульман заявила про суттєву трансформацію суспільних настроїв у Росії щодо війни проти України. Аналізуючи результати опитувань «Левада-центру», вона звертає увагу на зміну громадської думки від середини 2022 року до кінця 2025-го. Про це повідомляють «Новини Донбасу».



Йдеться про відповідь росіян на ключове запитання: чи слід продовжувати бойові дії, чи варто переходити до мирних переговорів.

Російська політологиня Катерина Шульман

За словами Шульман, до весни 2023 року кількість прихильників війни та переговорів коливалася майже на одному рівні. Однак згодом тенденція змінилася — частка тих, хто виступає за дипломатичне врегулювання, почала стабільно зростати.



Згідно з останніми опублікованими даними, нині 66% опитаних у Росії підтримують ідею мирних переговорів, тоді як лише 25% висловлюються за продовження війни.



Окремо Шульман звертає увагу на регіональні відмінності. Найвищий рівень підтримки війни, за її словами, фіксується саме в Москві. Політологиня пояснює це тим, що столиця залишається найменш залученою до реальних бойових дій:



«Це війна заможних і війна тих, хто сам не воює», — зазначає вона.



Оприлюднена статистика, на думку експертки, свідчить не лише про зміну настроїв, а й оголює соціальну нерівність та відрив російської еліти від реальних наслідків війни.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»