В окупованому Бердянську молодь змушують прибирати житло військових РФ

Окупанти залучають молодь до обслуговування військових у Бердянську. Ілюстрація створена за допомогою ШІ.

В окупованому Бердянську школярів і студентів залучають до прибирання квартир та будинків російських військових і співробітників спецслужб. Про це повідомляє рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».



За інформацією активістів, до так званої організації «юг молодой», створеної окупаційною владою, входять переважно учні старших класів та студенти. Формально їм декларують участь у «громадській діяльності» та «волонтерстві», однак на практиці молодь використовують для обслуговування представників окупаційних структур.



Йдеться про миття підлог, прибирання санвузлів, винесення сміття та наведення порядку в помешканнях, де проживають російські військові та співробітники спецслужб. Такі завдання подаються як «обов’язкова участь» у діяльності організації, а відмова може мати негативні наслідки для молодих людей.



У русі «Жовта Стрічка» зазначають, що подібні випадки фіксували й раніше, однак напередодні новорічних свят кількість звернень від місцевих жителів зросла. Окупанти дедалі активніше використовують молодь у власних інтересах, прикриваючись псевдопатріотичними ініціативами.