В окупованому Донецьку обігрівають вуличні ємності з водою за допомогою дров'яних печей

У Донецьку обігрівають вуличні ємності із водою за допомогою дров'яних печей. Фото: ЗМІ

Через сильні морози у тимчасово окупованому Донецьку почали обігрівати вуличні ємності з водою за допомогою дров'яних печей. Щоб вода не замерзла, баки обмотують мідними трубками та підключають до буржуйок.



Раніше окупаційна влада обіцяла, що ємності будуть надійно захищені від морозів за допомогою спеціальних теплоізоляційних чохлів. Однак на практиці обіцянки не виправдалися, і тепер воду доводиться гріти на вулицях.



Нагадаємо, Росія розробляє проєкт «воєнного туризму» Донбасом. Так званий віцепрем'єр самопроголошеної «ДНР» Кирило Макаров заявив, що відвідувачів можуть доставляти до «ключових місць військової слави», і це попри війну.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»