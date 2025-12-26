Путін готовий на тимчасове припинення вогню для проведення референдуму щодо приналежності територій — Axios

Очільник Кремля Володимир Путін. Фото: ТАСС

Як передає американське видання Axios з посиланням на американського чиновника, США та Україна вже узгодили більшу частину параметрів можливої мирної угоди, включаючи гарантії безпеки. 28 грудня Зеленський зустрінеться із Трампом.

Зазначається, що головним каменем спотикання залишається вимога Путіна щодо контролю всього Донбасу. Раніше Зеленський заявив, що запропонована США «вільна економічна зона» може бути ухвалена лише шляхом референдуму.

За словами джерела Axios, РФ готова на тимчасове припинення вогню для проведення референдуму щодо приналежності територій, однак у разі, якщо Україна вимагатиме 60-денного перемир'я, то Росія може вимагати більш короткого терміну.

Нагадаємо, у неділю, 28 грудня, відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника Білого дому Дональда Трампа. Лідери зустрінуться у маєтку Трампа у штаті Флорида.